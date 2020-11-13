Нападник заявив, що "голос" в голові змушував його вбити 15 людей.

Мешканка Кривого Рогу Юлія Костецька втратила сім'ю у кривавій різанині 7 листопада. Її 66-річний чоловік та 31-річний син стали жертвою жорстокого нападу маніяка на вулиці.

Читайте також"Зошит смерті": у мережі показали записи вбивці з Кривого Рогу (фото)Про це вона розповіла виданню «Факти».

Зазначається, що зловмисник напав на них несподівано, першим двічі вдарив ножем молодшого чоловіка, побачивши це, батько намагався заступитися за сина, але отримав множинні ножові поранення. Обидва чоловіки загинули на місці.

«У неділю, 8 листопада, ми збиралися їхати з чоловіком та сином у Вінницьку область. У суботу кажу їм: «Хлопці, треба щось в дорогу купити... Давайте сходимо в магазин». Син сказав: «Мамо, ти йди вперед, а ми тебе наздоженемо». Я пішла в магазин, ходжу-ходжу, а хлопців моїх немає. «От гади, - думаю, - прийду додому, я вам дам». Все купила, повертаюся і раптом телефонний дзвінок: «Ви знаєте Костецького Миколу Антоновича?» - «Знаю...» - «Вашого чоловіка вбили...», - розповіла жінка.

Жінка розпитала, де це сталося і побігла на місце злочину, там, побачивши закривавленого чоловіка, вона почала кричати: «Коля, вставай!». Потім знепритомніла, а отямилася, коли її почали бити по щоках.

«Хоч би одного залишив, нелюд! Як мені тепер жити? Хочу запитати у нього: «За що? Я вимолювала це дитя у Бога цілих вісім років... А ти його вбив!» - додала вона.

За словами жінки, у них з чоловіком довго не було дітей, тому вони вирішили усиновити покинутого батьками хлопчика.

Різанина в Кривому Розі: що сталося

7 листопада в Кривому Розі близько 15:20 в поліцію надійшов сигнал про те, що невідомий чоловік на вулиці в Металургійному районі кидався на людей з ножем.

Жертвами зловмисника стали випадкові перехожі, яким він наніс численні ножові поранення. В результаті двоє людей померли на місці, а вісім доставлені в лікарню, серед постраждалих – 8-річна дитина.

Нападника затримали та доставили в Криворізький відділ поліції. Ним виявився місцевий житель 1983 року народження.

За інформацією МВС, нападник розповів, що вбити людей йому наказав «голос».

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН