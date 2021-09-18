Навчання відбудуться практично на всіх полігонах ЗСУ, а також в акваторії Чорного та Азовського морів.

Рада національної безпеки і оборони дозволила арміям країн-членів НАТО взяти участь у стратегічних командно-штабних навчань "Об'єднані зусилля 2021" на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив на брифінгу за результатами сьогоднішнього засідання Ради.

Зокрема, на засіданні РНБО було заслухано міністра оборони Андрія Тарана про спільні навчання "Об'єднані зусилля 2021" з українськими міжнародними партнерами з країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

"Навчання почнуться вже у вересні цього року, наступного тижня. Ми сьогодні проголосували за допуск наших партнерів з іноземних країн до цих навчань", - сказав Данілов.

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Як повідомляв УНІАН, у Збройних силах України готуються до масштабних навчань "Об’єднані зусилля-2021" за участі 15 країн-членів НАТО та партнерів, які відбудуться у вересні практично на всіх полігонах ЗСУ, а також в акваторії Чорного та Азовського морів. Очікується, що "Об’єднані зусилля-2021" за масштабом перевершать аналогічні минулорічні навчання.

Автор: Віталій Саєнко