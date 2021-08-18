Очікується, що "Об’єднані зусилля-2021" за масштабом перевершать аналогічні минулорічні навчання.

У Збройних силах України готуються до масштабних навчань "Об’єднані зусилля-2021" за участі 15 країн-членів НАТО та партнерів, які відбудуться у вересні практично на всіх полігонах ЗСУ, а також в акваторії Чорного та Азовського морів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що сьогодні, 18 серпня, в Генеральному штабі Збройних сил України відбулася заключна планувальна конференція з підготовки стратегічного командно-штабного навчання "Об’єднані зусилля-2021".

Участь у ній взяли керівництво ЗСУ, командувачі видів, окремих родів військ, представники органів військового управління, навчальних закладів та наукових установ Міністерства оборони та ЗСУ.

"Стратегічне командно-штабне навчання "Об’єднані зусилля-2021" є плановим заходом та підсумком підготовки Збройних сил України, яка тривала протягом поточного року", - зазначив головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Валерій Залужний.

Також головнокомандувач ЗСУ наголосив, що заходи в рамках навчань будуть відбуватися відповідно до плану, розробленого та узгодженого в ході попередніх конференцій.

Стратегічне командно-штабне навчання "Об’єднані зусилля-2021" буде проведено з Командуванням об’єднаних сил ЗСУ із залученням визначених органів військового управління, військових частини, сил і засобів ЗСУ, інших складових сил оборони держави.

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Також очікується участь в "Об’єднаних зусиллях-2021" й іноземних представників та підрозділів від близько 15 країн-членів НАТО та партнерів.

Активна фаза відбудеться наприкінці вересня цього року практично на всіх полігонах ЗСУ, а також в акваторії Чорного та Азовського морів під керівництвом Головнокомандувача ЗСУ.

"СКШН пройде у три етапи. Будуть відпрацьовані питання управління силами оборони держави під час відсічі збройної агресії. Очікується, що "Об’єднані зусилля-2021" за масштабом перевершать аналогічні минулорічні навчання", - зауважили в Генштабі.

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Автор: Костянтин Гончаров