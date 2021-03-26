Відвід Ратушний аргументував тим, що Константінова «перебуває у близьких стосунках» з одним із суддів Печерського суду, який переслідував «майданівців».

Підозрюваний у хуліганських діях біля Офісу президента 20 березня голова громадської ініціативи "Захистимо Протасів яр" Роман Ратушний заявив відвід судді Печерського райсуду Києва Крістіні Константіновій.

Читайте такожПогроми під ОП: стало відомо, скільки років ув'язнення загрожує активісту Сорду (відео)Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила адвокат Ратушного Євгенія Закревська.

Сьогодні суд обирає йому запобіжний захід.

За словами адвоката, Ратушний вважає суддю Константінову упередженою до активістів Майдану. Її відвід він аргументував тим, що Константінова «перебуває у близьких стосунках» з одним із суддів Печерського суду, який переслідував «майданівців».

Після цього має бути призначено іншого суддю, який розгляне відвід, заявлений Ратушним.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на сторінці у Facebook та на ютуб-каналі МВС оприлюднив відео з акції під Офісом президента з переліком осіб, які нібито були провокаторами, серед них і прізвище Ратушного. За словами Геращенка, «провокатори, які підпалювали двері, били вікна, закликали до вчинення хуліганських дій, – встановлені та будуть відповідати за свої вчинки».

Акції на підтримку Стерненка: що сталося

20 березня біля будівлі Офісу президента на вул. Банковій у Києві відбулася акція на підтримку засудженого громадського активіста Стерненка. Протестувальники палили фаєри і кидали шумові гранати. Вони намагалися підпалити табличку "Президент України" на будівлі. Також активісти розбили скло у дверях будівлі і закидали фаєри та димові шашки в середину. Один з фаєрів залетів на балкон будівлі.

Учасники акції розмалювали будівлю ОП фарбою.

По завершенню акції поліцейські затримали Владислава Гранецького-Стафійчука (псевдо Влад Сорд), якого підозрюють у тому, що він розбив скло у дверях будівлі ОП. Йому інкримінують вчинення хуліганства із застосуванням вогнепальної або холодної зброї. 23 березня суд обрав Сорду запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Цього ж дня стало відомо про оголошення підозри ще одному учаснику акції – лідеру руху "Гонор" Сергію Філімонову. Йому інкримінують ст. 296 ч. 4 "Хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень".

Пізніше про підозру повідомили ще й одному з учасників руху "Гонор" Олексію Білковському.

24 березня правоохоронці вручили підозри ще двом учасникам акції на підтримку активіста Сергія Стерненка, яка відбулася 20 березня під будівлею Офісу президента.

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Автор: Дмитро Хилюк