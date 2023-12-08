Силовики з підрозділів Росгвардії почали обходити інтернати на тимчасово окупованих територіях України. Там загарбники займаються агітацією.
"Поліцаї з підрозділів Росгвардії, які займаються на тимчасово окупованих територіях війною з цивільним з населенням, обходять інтернати з агітацією. Під час уроків поліцаї возвеличують окупацію чужої країни й агітують "писати листи"дітям, більшість з яких фактично у полоні ворога та не мають зв’язку з опікунами", – розповіли в Центрі національного спротиву.
Зазначається, що такі обходи та агітацію дітей в Росгвардії називають "уроком мужності". Примітно, що під час таких "уроків" росгвардійців супроводжують пропагандисти. Вони використовують дітей для популяризації війни РФ проти України.
Що відбувається на окупованих територіях України
У Луганській області опустіло село Райгородка Сватівського району. Там не залишилося жодної людини, хоча раніше проживало 600. У часи Голодомору 1932-1933 років російська влада душила це село голодом. Кількість встановлених жертв – 136 осіб.
Крім того, Росія докладає величезних зусиль, аби змінити демографічний склад на окупованих територіях. Туди вже "переселили" понад 100 тисяч мігрантів з Центральної Азії. За даними Центру нацспротиву, масовий заїзд мігрантів вже спровокував погіршення кримінальної ситуації й призвів до створення етнічних злочинних угруповань
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