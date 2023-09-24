Прокурори та правозахисники хочуть задокументувати випадки, коли російські окупанти використовували голод як зброю війни, щоб надати докази Міжнародному кримінальному суду.

На тлі російського вторгнення українські прокурори спільно з правозахисниками готують досьє воєнних злочинів РФ для подання до Міжнародного кримінального суду (МКС) зі звинуваченням агресора у навмисному спричиненні голоду в Україні.

Як йдеться в матеріалі The Guardian, прокурори та правозахисники хочуть задокументувати випадки, коли російські окупанти використовували голод як зброю війни, щоб надати докази МКС.

Саме ці докази дозволять МКС розпочати перше у своєму роді таке кримінальне переслідування, що може передбачати нові звинувачення президенту Росії Путіну.

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До кінця наступного року юридична компанія Global Rights Compliance працюватиме з українськими прокурорами над створенням досьє. Мета полягає в тому, щоб подати заяву відповідно до статті 15 Римського статуту, яка дозволяє третім сторонам надсилати інформацію про ймовірні воєнні злочини прокурору МКС. Прокурор, який базується в Гаазі, вирішуватиме, чи продовжувати справу.

Частково зусилля юристів будуть спрямовані на визначення винних, в тому числі на те, чи вимагати звинувачення для президента РФ Володимира Путіна, як це сталося в березні, коли МКС видав ордер на арешт президента РФ за злочин незаконної депортації українських дітей в Росію з територій, тимчасово окупованих під час війни.

На думку юристів, аналогічно можна стверджувати і про злочини, пов'язані з голодом.

Як йдеться в матеріалі, використання їжі як зброї відбувалося в три етапи. Таку думку висловив старший юрист Global Rights Compliance Юсуф Хан, зазначивши, що агресор почав використовувати голод проти українців одразу після початку війни, коли українські міста були взяті в облогу, а постачання продовольства припинилося.

Серед задокументованих інцидентів - загибель 20 цивільних громадян у Чернігові вранці 16 березня 2022 року, коли російські осколкові бомби вибухнули біля супермаркету, де українці стояли в черзі за хлібом.

Слідчі також зосереджуються на облозі Маріуполя. Постачання продовольства до міста було припинено, а коридори для гуманітарної допомоги заблоковані або розбомблені, що дуже ускладнило або унеможливило виїзд мирних жителів.

Друга фаза за словами юрист – знищення об'єктів, необхідних для виживання цивільного населення. Вона включає знищення запасів продовольства і води, а також джерел енергії по всій Україні під час бойових дій.

"Якщо ви знищуєте об'єкти, необхідні цивільному населенню, такі як енергетична інфраструктура в розпал зими, то ваші дії є спланованими", - додав він, нагадавши, шо Миколаїв залишвся без питної води від самого початку повномасштабного вторгнення.

Третій етап - спроби Росії запобігти або обмежити експорт українських продуктів харчування.

"Потім ми бачили, як Росія атакувала зернові об'єкти на Дунаї і грала м'язами на Чорному морі", - сказав Хан, посилаючись на повідомлення українських чиновників про те, що наприкінці липня і на початку серпня було знищено 270 тисяч тонн продовольства.

"Путін може нести відповідальність за вчинення цих злочинів безпосередньо, спільно з іншими та/або через інших, а також за нездатність здійснювати належний контроль над російськими військовими або іншими особами, яких звинувачують у конкретних злочинних діях", - стверджує юрист.

Намагання РФ спричинити голод

6 червня 2023 року голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що підрив Каховської ГЕС росіянами - це удар по глобальній продовольчій безпеці, яку ворог хоче підірвати.

"Ця катастрофа вплине на систему зрошення на півдні України. Росіянам потрібен голод в країнах світу, зокрема, в Африці", - зазначив Єрмак.

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