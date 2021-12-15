Наразі справи адміністративні, але все може змінитися.

Романа Цимбалюка, українського журналіста та кореспондента УНІАН у Москві російські правоохоронці звинувачують в екстремізмі.

Про це повідомили в Facebook сам Роман Цимбалюк та його адвокат Микола Полозов.

"Єдиний акредитований у Росії український журналіст Роман Цимбалюк опинився в цій самій Росії поза законом. Як водиться, звинуватили в екстремізмі. Поки що збираються заводити кілька адміністративних справ за 20.3.1 КоАП РФ", — зазначив Полозов, наголосивши, що справа може стати кримінальною.

Адвокат переконаний, що відбувається узгоджена атака на журналіста. Про це, зокрема, свідчить розповсюдження в медіа звинувачень у шпигунській діяльності.

"З боку влади РФ здійснюються тиск на іноземного журналіста, фактично з позбавленням його права на свободу вираження поглядів та здійснення професійної діяльності", — додав Полозов.

Журналіст та його адвокат оголосили про наміри звертатися до незалежних міжнародних судових інстанцій.

Сам Цимбалюк, коментуючи ці події, зазначив:

"Поворот у моїй репортерській роботі цікавий, підсумок закономірний: рано чи пізно вони почнуть гризти один одного, але мене це не стосується, адже я не росіянин. Із таким адвокатом ми всіх порвемо. Гроші, отримані за рішенням ЄСПЛ, будуть направлені на підтримку дітей кримських татар, взятих у полон окупаційною владою".

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Автор: Анастасія Печенюк