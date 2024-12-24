У будинку 32 квартири, наразі з’ясовують, скільки людей постраждало.

Росіяни близько 15.40 нанесли удари балістикою по Кривому Рогу - влучили по житловій багатоповерхівці.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Балістика. "Високоточні" потвори прямо влучили в 4-поверховий житловий будинок на 32 квартири", - написав він у Telegram.

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Він зазначив, що екстрені служби працюють вже на місці.

"На жаль, готуємось до важких новин", - додав Вілкул.

Також про влучання по житловому будинку пише голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

"Інформація уточнюється. З’ясовуємо також, чи постраждали люди", - зазначив він в Telegram.

Лисак закликав громадян дочекатися відбою, перш ніж залишити безпечне місце. Він також повідомив у месенджері, що попередньо, у Кривому Розі вже є п'ятеро поранених. Двох з них дістали з-під завалів. Їм надають необхідну меддопомогу.

Оновлено. 16:34. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець оприлюднив фото зруйнованого будинку, по якому влучила ворожа балістична ракета, та наголосив, що удар росіяни здійснили напередодні Різдва, коли родини готувалися до Святвечора.

"Країна-терорист вкотре показала свої справжні цінності: атаки на мирні міста! Наразі відомо про 5 поранених. В той час як інші країни світу святкують Різдво, українці продовжують страждати від нескінченних російських атак. Терористи не розуміють людської моралі. Вони не розуміють нічого, крім сили", - підкреслив омбудсмен в Telegram.

Оновлено. 16.38. Вже відомо про шістьох постраждалих у Кривому Розі. Як інформує Лисак, половина з них – в лікарні.

"Жінки 69 та 72 років і 78-річний чоловік. Всі в стані середньої тяжкості", - уточнив він в Telegram.

Решті поранених допомогу надали на місці.

Ракетні удари Росії по Кривому Рогу - що відомо

Як повідомляв УНІАН, кілька днів тому, 19 грудня, росіяни також нанесли удар балістикою по Кривому Рогу. Внаслідок удару частково зруйнований двоповерховий житловий будинок, пошкоджені – 3 багатоквартирних і 17 приватних. Побиті й понад 20 транспортних засобів. Через ворожу атаку постраждали шестеро людей. Серед них – 15-річна дівчинка.

Перед тим, 11 листопада окупаційні війська вдарили ракетою також по п’ятиповерхівці Кривогу Рогу, внаслідок чого був зруйнований цілий під'їзд. Внаслідок цього обстрілу загинула мама з трьома дітьми, постраждали 14 людей, двоє з них - діти.

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