У міністерстві наголошують, що цей додаток жодного стосунку до "Армії ФМ" не має та транслює ворожу пропагандистську музику.

Російська пропаганда створила додаток, який транслює фейкове українське військове радіо.

Читайте такожЄС затвердив третій пакет санкцій проти БілорусіЯк повідомляє прес-служба Міноборони, на одній із популярних платформ із програмами для смартфонів виявили невідомого походження додаток "Армія FM онлайн", призначений нібито для прослуховування "Армії ФМ" - першого в Україні військового радіо.

У відомстві підозрюють, що цей додаток є одним із проявів інформаційно-психологічних операцій держави-агресора.

"Ворог не полишає спроб знайти шляхи впливу на українських воїнів та намагається проникнути в інформаційний простір України з використанням новітніх технологій. Так, у листопаді в м. Щастя Луганської області на частоті близькій до "Армії ФМ" почало транслюватися радіо РФ "Комбат ФМ". Тепер з’явився псевдододаток "Армія FM онлайн", який жодного стосунку до "Першого українського військового радіо" не має та транслює ворожу пропагандистську музику", - пояснили у Міноборони.

У міністерстві зазначають, що прослідковується й активність провокаційного характеру в чаті додатку для військовослужбовців ’’Джура’’, де анонімні особи поширюють зокрема й інформацію про зменшення грошового забезпечення для військових, погіршення якості харчування тощо.

"Закликаємо бути пильними під час встановлення додатків та споживання їхнього контенту. Будьте на хвилях правдивого Армії ФМ через сайт armyfm.com.ua", - резюмували у МОУ.

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Автор: Антоніна Доломанжи