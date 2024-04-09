Треба скептично ставитися до російської інформації, бо росіяни завжди викручують факти.

Бойова медикиня Олена Риж вважає, що українці легко піддаються впливу пропаганди з РФ.

Про це бойова медикиня розповіла у випуску проекту "Станція Краматорськ", над яким Центр протидії дезінформації працює спільно з Укрінформ. Зокрема, військовослужбовиця згадала, як РФ використала її відео для дискредитації України, та підкреслила, що РФ має багато ресурсів і фахівців для здійснення інформаційного впливу на українців. Тому потрібно дуже критично ставитися до інформації та завжди намагатися знайти істину.

За її словами, найважчим днем свого життя вона вважає 19 жовтня, коли було втрачено багато хлопців, багато побратимів.

Відео дня

"Було записано відео, яке бачила вся Україна і, мабуть, половина Росії. Там неслося дуже жорстко, вони його як ІПсО використали. Мені особисто це допомогло зрозуміти як легко ми піддаємося впливу. Треба пам'ятати, що наш ворог найкращий у світі, як на мене, по роботі з інформацією. Як впроваджувати, як її підкручувати і докручувати. Він просто спеціаліст у цьому вже століттями. Не зараз, коли у нас йде війна. Вони працювали з цим уже дуже багато століть, і їм це дуже легко вдається. Тому ми, як люди сучасності, у яких є просто неймовірна кількість можливостей знайти правду, маємо завжди пам'ятати це - завжди бути скептичними до якоїсь інформації", - наголосила Риж.

Як відомо, Риж долучилась до лав ЗСУ у грудні 2022 року і опинилась у 47-мій окремій механізованій бригаді. Брала участь у боях під Авдіївкою.

Російські фейки

За інформацією видання Financial Times, російські дезінформаційні кампанії, спрямовані на підрив підтримки України в Європі, значно зросли в масштабі, майстерності та скритності.

За словами керівника відділу культури та комунікацій Федерального міністерства закордонних справ Німеччини, Росія поєднує більшу тонкість і правдоподібність у своїх повідомленнях із автоматизацією, і це робить її підривні атаки ефективнішими та боротьбу з ними складнішою.

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