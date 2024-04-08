Кадри зафіксував відеореєстратор автівки, що рухалась до моста.

З'явилося відео обвалу Панінського мосту у Вязьмі Смоленської області РФ.

Кадри опублікував канал ВЧК-ОГПУ. Очевидно, момент падіння транспортного моста зняли на відеореєстратор автівки, що наближалася до нього.

На кадрах видно, як покриття моста раптово ламається та падає на залізничну колію, розташовану під мостом. Разом з покриттям моста вниз впали транспортні засоби, які в той момент перебували на ньому.

Обвал моста під Смоленськом

Як повідомляв УНІАН, у Смоленській області РФ обвалився Панінський міст. Міст проходив над залізничними коліями Москва-Мінськ - головний транспортний коридор між РБ та РФ заблокований.

За повідомленням російських каналів, внаслідок обвалу моста загинула одна жінка. Решта постраждалих ушпиталили. Кількість постраждалих зросло до шести. Як пише пропагандистський ТАСС, внаслідок обвалу моста пошкоджено залізничне полотно. Рух потягів зупинено. Про причини інциденту наразі не повідомляють.

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