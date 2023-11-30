Вона регулярно використовує підконтрольні Телеграм-канали для збору донатів на потреби російських окупаційних військ.

Колаборантку Юлію Лозанову, яка однією з перших почала виправдовувати російських окупантів у підриві Каховської гідроелектростанції, заочно засуджено до 11 років ув’язнення.

Як зазначається у повідомленні на сайті Служби безпеки України, Лозанова, яка більш відома під псевдонімом Юлія Вітязєва, переховується від правосуддя в Росії.

"Ще у 2015 році вона переїхала з України до Москви, де розпочала публічно поширювати фейки про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі. З початку повномасштабного вторгнення РФ вона постійно виступала за підтримку російських загарбників, про що заявляла у численних ефірах на телеканалі "Соловьев Live", - зазначили у СБУ.

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Крім того, колаборантка стала "оглядачкою" окупаційного інформагентства "News Front", яке створили у тимчасово окупованому Криму.

"Встановлено, що саме Лозанова однією з перших почала виправдовувати рашистів у підриві Каховської ГЕС. Також вона регулярно використовує підконтрольні Телеграм-канали для збору донатів на потреби окупаційних угруповань РФ, які воюють проти України", - наголошується у повідомленні.

Так, на підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав Лозанову винною за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність), ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Їй призначено заочно 11 років тюрми з конфіскацією майна.

Тривають комплексні заходи для фізичного затримання і притягнення зловмисниці до відповідальності за злочини проти України.

Справа Вітязєвої - деталі

У червні СБУ зазначала, що блогерці з Одеси Лозановій загрожує до 12 років ув’язнення.

У Службі зауважили, що саме вона 6 червня однією з перших почала активно виправдовувати російських окупантів за підрив ними Каховської ГЕС. Для цього жінка опублікувала відповідні дописи на власному Телеграм-каналі, який нараховує майже 100 тис. підписників.

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