Росія поєднує більшу тонкість і правдоподібність у своїх повідомленнях із автоматизацією, і це робить її атаки ефективнішими та боротьбу з ними складнішою.

Російські дезінформаційні кампанії, спрямовані на підрив підтримки України в Європі, значно зросли в масштабі, майстерності та скритності. Про це, як пише Financial Times, попередив керівник відділу культури та комунікацій Федерального міністерства закордонних справ Німеччини

За словами високопоставленого дипломата, Росія поєднує більшу тонкість і правдоподібність у своїх повідомленнях із автоматизацією, і це робить її підривні атаки ефективнішими та боротьбу з ними складнішою.

"Ймовірно, відбувається багато чого, чого ми навіть не бачимо. Все більше розмов відбувається приватно... Канали в Telegram і WhatsApp. Дуже важко зрозуміти, що там відбувається", - зазначив він.

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Протистояти таким зусиллям важко, сказав Бесте, і це вказує на те, наскільки Росія відійшла від часів управління сумнозвісними "фермами тролів", які наймали реальних людей для поширення інакомислення, часто незграбним і очевидним способом.

"[Тепер] справа не лише в інформації, яка є правдивою чи неправдивою. Йдеться про перекручування думок. Спроба змінити терези дискусії. Або переконати людей, що рамки дебатів відрізняються від того, що є насправді", - каже дипломат.

Техніки, які використовувалися, були більше схожі на "підштовхування", шляхом використання невеликих соціальних та інформаційних сигналів для непомітної зміни думки чи дії.

Він зазначає, що у таких кампаніях "беруть елементи реальності, а потім спотворюють їх, щоб створити інше враження". Відповідно спростувати такі кампанії важко, тому що основні елементи часто не піддаються фальсифікації.

Російська дезінформація у Європі

На початку року Німеччина викрила одну з найбільших спроб маніпулювання громадською думкою на платформі соціальних мереж X. Мережа з понад 50 000 фейкових акаунтів, які публікували до 200 000 повідомлень на день, намагалася викликати гнів щодо підтримки Берліном України.

А минулого тижня влада Чехії та Бельгії звинуватила Віктора Медведчука у підкупі законодавців ЄС у рамках російської операції впливу напередодні виборів у блоці.

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