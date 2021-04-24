Рішення ухвалюватиметься з огляду на епідемічну ситуацію. Наразі у столиці показники захворюваності на COVID-19 знижуються.

Столична комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій наступного тижня розгляне питання про вихід міста з жорсткого карантину.

Читайте такожУ Києві у більшості хворих на COVID-19 виявлено "британський" штам коронавірусуЯк передає кореспондент УНІАН, про це начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан повідомив в ефірі «Україна 24».

"Що стосується виходу з "червоної" карантинної зони - це рішення Міністерства охорони здоров'я. Думаю, що буде прийнято днями, тому що показники у нас знижуються, і потрібно об'єктивно оцінити не завтра і не в понеділок, а у вівторок-середу, коли ми побачимо дійсно об'єктивні показники захворюваності і госпіталізації. А що стосується рішення щодо повністю виходу з локдауну - буде прийматися у п'ятницю на наступному тижні, або протягом тижня комісією ТЕБ та НС міста Києва", - сказав Рубан.

Карантин у Києві

Київ з 23 березня перебуває у ”червоній” зоні епіднебезпеки, хоча влада міста посилила карантин з 20 березня.

З 5 квітня у столиці через погіршення епідситуації введено жорсткий локдаун, зокрема проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецперепустками. Зачинено дитсадки та школи.

14 квітня у Києві дію жорстких карантинних обмежень продовжили до 30 квітня.

23 квітня у місті коронавірусну хворобу підтвердили у понад 1 тис. осіб, 29 людей померли від ускладнень, заповненість ліжок для прийому хворих на COVID-19 становить близько 58%.

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Автор: Віталій Саєнко