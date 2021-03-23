Перевізників-порушників позбавлятимуть ліцензії.

У Києві перевірятимуть приватних перевізників на предмет дотримання норм карантину про перебування в салоні обмеженого числа пасажирів - не більше, ніж половина сидячих місць.

Про це повідомив глава Держспоживслужби столиці Олег Рубан в ефірі каналу "Україна 24".

Рубан підкреслив, що можлива заборона на пасажирські перевезення в Києві призведе до колапсу для соціально-критичних об'єктів.

"У нас є досвід минулого року, коли громадський транспорт працював по спецпропусках, і це не дало ефекту. Що в цілому стосується роботи міста Києва в "червоній" зоні, то сьогодні перша рекомендація у всіх документах - обмежити роботу всіх суб'єктів господарства, підприємств, організацій та установ. На жаль, деякі суб'єкти на сьогодні не обмежили", - сказав він.

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За словами Рубана, готуються рейди на маршрутки, які порушують обмеження щодо перевезень. Сьогодні, зазначив він, є контроль за тролейбусами і трамваями.

"Маршрутні таксі знаходяться за межами контролю, кожен день складаються численні протоколи. Я думаю, що будуть у нас рейди по маршрутках, покарання буде аж до позбавлення ліцензій на перевезення. Це виключно прерогатива Укртрансбезпеки в Міністерстві інфраструктури. Сьогодні ми отримали припис від КМДА з приводу контролю разом з Патрульною поліцією. З завтрашнього дня будемо перевіряти і передавати інформацію в Укртрансбезпеці для позбавлення ліцензій", - сказав він.

Локдаун у Києві: подробиці

Місто Київ та Одеська область, починаючи відсьогодні, 23 березня, знаходяться в "червоній" зоні карантину.

"Червона" зона передбачає ряд обмежень на території, яка підпадає під її дію.

Напередодні Кабмін дозволив місцевій владі встановлювати обмеження на роботу транспорту в "червоних" регіонах. У Києві вже вирішили, що транспорт зупиняти не будуть, проте він працюватиме з низкою обмежень.

Сьогодні журналісти показали, як у громадському транспорті столиці ігноруються карантинні обмеження.

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Автор: Юрій Годован