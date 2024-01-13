Пропуск вантажних та легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється встановленим порядком.

Румунські фермери припинили блокування руху вантажних автомобілів через пункт пропуску "Порубне-Сірет" на кордоні з Україною, яке розпочали в сьогодні, 13 січня. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України (ДПСУ).

Там зазначили, що блокування руху вантажних автомобілів через пункт пропуску "Порубне-Сірет" на території Румунії припинено.

"Пропуск вантажних та легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється встановленим порядком", - підкреслили у ДПСУ.

Блокування українсько-румунського кордону - останні новини

13 січня у Румунії фермери заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет", що навпроти українського пункту пропуску "Порубне". У ДПСУ зазначили, що учасники цих дій знаходяться на певній віддаленості від кордону, на автошляху, який веде до пункту пропуску, при цьому ускладнення руху може бути в обох напрямках. Значної черги з вантажних транспортних засобів на території Румунії в напрямку України поки не відмічалося.

До цього румунські ЗМІ повідомляли, що фермери із Сучави та Ботошані планують заблокувати Сіретську митницю, через яку проїжджає більшість вантажівок з України. Одне з найбільших невдоволень румунських фермерів пов'язане з імпортом з України, який "не лише захопив та заблокував порт Констанца, а й призвів до падіння цін на сільськогосподарську продукцію у Чорноморському регіоні".

Вас також можуть зацікавити новини: