Наразі невідомо, з якої причини це відбувається, та скільки часу триватиме блокування.

На території Румунії фермери та аграрії почали блокувати рух вантажних автомобілів через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Сірет", що навпроти українського пункту пропуску "Порубне".

Як зазначається у повідомленні на сайті Державної прикордонної служби України, наразі причини та орієнтовна тривалість блокування невідомі.

"Учасники цих дій знаходяться на певній віддаленості від кордону, на автошляху, який веде до пункту пропуску. Ускладнення руху може бути в обох напрямках", - зауважили у ДПСУ.

Відео дня

Українські прикордонники постійно здійснюють взаємодію з румунськими колегами щодо подальших пропускних операцій для вантажівок.

"За наявною інформацією, значної черги з вантажних транспортних засобів на території Румунії в напрямку України поки не відмічається", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ також зазначили, що в пункті пропуску "Порубне" для вантажних транспортних засобів на виїзд з України діє Є-черга. Наразі в ній зареєстровано 825 автомобілів.

Водночас пропуск легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється в звичайному режимі.

Оновлено 18.15. Раніше румунські ЗМІ повідомляли, що фермери із Сучави та Ботошані планують заблокувати Сиретську митницю, через яку проїжджає більшість вантажівок з України.

Зазначається, що одне з найбільших невдоволень румунських фермерів пов'язане з імпортом з України, який "не лише захопив та заблокував порт Констанца, а й призвів до падіння цін на сільськогосподарську продукцію у Чорноморському регіоні".

Блокада українського кордону

Як повідомляв УНІАН, 6 січня уряд Польщі уклав угоду з фермерами для завершення блокади українського кордону польськими аграріями. Того ж вечора польські фермери припинили блокаду пункту пропуску "Медика - Шегині" на кордоні з Україною. Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється тепер у звичайному режимі.

Водночас заблокованими залишаються ще три напрямки "Рава-Руська - Гребенне", "Краківець – Корчова" та "Ягодин – Дорогуськ", де протестують польскі перевізники.

9 січня президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом зауважив, що оголошене торік стратегічне партнерство України та Румунії вже наповнюється конкретними досягненнями. За його словами, експорт української продукції через Румунію збільшився з 2 млн тонн до понад 3 млн тонн на місяць.

У США заявляли, що Румунія залишатиметься найбільшим альтернативним експортним маршрутом для України для зернових та інших товарів на додаток до власного чорноморського коридору Києва.

Вас також можуть зацікавити новини: