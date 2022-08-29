Оператори лінії володітимуть кількома іноземними мовами, передбачено послугу для людей з вадами слуху, а також буде можливість звернення в текстовому вигляді.

Єдина телефонна лінія екстреного зв'язку "112" запрацює на території Києва та області наступного року.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Ігор Бондаренко, зазначається у повідомленні на сайті МВС.

Він зауважив, що лінія "112" передбачає двосторонню комунікацію із заявником та координацію екстрених служб на місці події.

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Крім того, оператори лінії володітимуть кількома іноземними мовами; буде передбачена можливість подати звернення для людей із вадами слуху, а також буде можливість звернення в текстовому вигляді та ще кілька варіантів, щоб усі категорії осіб могли звертатися по допомогу на лінію "112".

Бондаренко пояснив, що необхідність якнайшвидшого впровадження на території України єдиної телефонної лінії екстреного зв'язку показав аналіз роботи екстрених служб та служб безпеки на деокупованій території.

У ситуації, коли були пошкоджені наземні комунікації, на яких працювали лінії "101", "102", "103", і населення, яке не виїхало з міст, втратило можливість комунікації.

"Що важливо в роботі лінії "112": коли людина зателефонувала на лінію і зв'язок обірвався, вона передзвонює й потрапляє до того самого оператора. Якщо з однієї локації телефонують декілька людей, ці дзвінки обробляються і прикріплюються до картки однієї події, інформація не задубльовується, вона оновлюється", - розповів заступник міністра.

Він також зазначив, що рух до створення системи "112" розпочався ще у 2012 році, коли був ухвалений відповідний закон, але до практичних кроків не дійшло."Ми вносимо перші необхідні зміни в законодавстві, торік був прийнятий законопроект, де МВС визначено органом, відповідальним за лінію "112". Зараз прийнято в першому читанні законопроект щодо додаткового внесення змін з метою імплементації самої технології та законодавчого забезпечення. Також була проведена комунікація з Європейським інвестиційним банком, оскільки впровадження лінії потребує значного ресурсу", - зауважив Бондаренко і додав, що лінія "112" буде безплатною.

Нагадаємо, ООН навчає українських медиків на випадок, якщо РФ застосує хімічну чи біологічну зброю.

Зазначається, що питання про можливий викид хімічних матеріалів під час воєнних дій в Україні обговорюється на найвищому рівні.

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