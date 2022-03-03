Про такі завищення цін треба повідомляти на гарячу лінію міста – 1580.

Орендодавець чи готельєр, який виставляє завищену ціну за помешкання у Львові, – мародер.

Про це сказав мер Львова Андрій Садовий у своєму зверненні у Facebook.

Він зазначає, що ціни на проживання у Львові мають залишатись такими, як були у довоєнний час.

"Орендодавець чи готельєр, який виставляє завищену ціну за помешкання – мародер! Повідомляйте про такі випадки на Гарячу лінію міста – 1580", - закликає Садовий.

Мер Львова зазначає, що влада буде діяти так, як потрібно в умовах воєнного часу: "Перевіримо і зробимо імена мародерів публічними, а також передамо дані СБУ".

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