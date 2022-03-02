Садовий також розповів, як у Львові допомагають людям з інших регіонів.

Мер Львова Андрій Садовий зазначає, що востаннє таке навантаження на Львівський вокзал було під час Другої світової війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час телемарафону на українських телеканалах.

"Нетипове навантаження на наш залізничний вокзал. Тому що востаннє, насправді, таке навантаження було тільки під час Другої світової війни. Дуже багато людей. І в рази більше, ніж є пропускна спроможність. Але нам вдалося навести порядок і даємо можливість людям, харчування привозимо, воду привозимо", - сказав Садовий.

Він також розповів, що людей, які приїжджають до Львова з інших міст, розселяють, зокрема, у студентських гуртожитках та по спортзалах шкіл.

"Львів'яни несуть теплі речі, каремати, речі першої необхідності... Підключилися всі наші ресторани, кафе", - додав мер.

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