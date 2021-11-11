Міністерство оборони погодилося прийняти це військове майно на баланс, а суд та уряд санкціонували передачу.

Служба безпеки України передала велику партію озброєння Міністерству оборони України.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Мова йде про арсенал загальною вартістю близько 1 млрд грн, який контррозвідка СБУ вилучила у ході спецоперацій. Вказане озброєння було визнано речовими доказами у провадженнях СБУ і перебувало під арештом. Зважаючи на обстановку в державі, слідчі спецслужби підготували відповідне клопотання: Міністерство оборони погодилося прийняти це військове майно на баланс, а суд та уряд санкціонували передачу. Це перший подібний випадок в історії України.

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Зокрема, СБУ в ході обшуків вилучено та передано Міністерству оборони України озброєння загальною вагою понад 500 тонн:

зброю (гранатомети);

боєприпаси (міни та постріли до гранатометів);

вибухові речовини (тротил);

36 ракет 5В27Д (входять до складу ЗРК "Печора) та супутнє обладнання до них;

складові до вогнепальної нарізної зброї;

двигуни та комплектуючі до авіаційної техніки (вертольотів Мі-24, літаків типу "Су" та "МіГ");

комплектуючі до бронетанкової техніки (БМП, БРДМ, БТР, танків), зенітно-ракетних комплексів та систем залпового вогню;

фосфорні та соляні кислоти.

Так, російські державні компанії використовували територію України для транзиту товарів військового призначення і з невстановленою метою накопичували їх на території України, але не як військове майно, а як технічне майно загального вжитку. СБУ відкрила за цим фактом кримінальне провадження. Також було встановлено, що документи про легальне ввезення та зберігання військової продукції були відсутні.

Використання вказаного військового майна значно посилить матеріально-технічне забезпечення та стан бойової готовності Збройних Сил України.

Раніше повідомлялося, що в Україні вперше запустять серійне виробництво боєприпасів для гранатометів.

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Автор: Лариса Бекета