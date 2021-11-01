Таким чином Україна стає однією з 12 країн світу, які мають замкнутий цикл виробництва боєприпасів для ведення ближнього бою.

Шосткинський завод "Імпульс", що входить до складу державного концерну "Укроборонпром", розгорне перше в історії незалежної України серійне виробництво боєприпасів для підствольних та автоматичних гранатометів.

Нове виробництво стало результатом державно-приватного партнерства з ТОВ "Спеціальне конструкторське бюро "Вектор-В", якому належить розробка цього боєприпасу, повідомили в "Укроборонпромі".

Постановка цього серійного виробництва знаменує початок відновлення боєприпасної галузі, зазначив гендиректор концерну Юрій Гусєв.

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"Шосткінський завод "Імпульс" має всі необхідні можливості й компетенції для виробництва та доводить свою здатність забезпечити критичну потребу війська в боєприпасах. Ми прагнемо також досягти провідних позицій нашої держави на світових ринках озброєння і військової техніки", - сказав Гусєв.

"Укроборонпром" додав, що компанія "СКБ "Вектор-В" пройшла повний цикл державних випробувань ВОГ-17В. При цьому саму розробку та весь цикл держвипробувань боєприпасу товариство провело за власні обігові кошти без залучення державного фінансування, однак з використанням науково-виробничого потенціалу ДП "Шосткинський завод "Імпульс".

"Таким чином Україна стає однією з 12 країн світу, які мають замкнутий цикл виробництва боєприпасів для ведення ближнього бою, а також це знаменує початок відновлення боєприпасної галузі України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Україні можуть розпочати власне виробництво безпілотників Bayraktar - таких, які раніше закупили в Туреччині. Також є плани відкриття центру розвитку і ремонту цих безпілотних летальних апаратів. Це передбачено меморандумом між вітчизняним Міноборони та компанією Baykar.

Укроборонпром - що це

Державний концерн "Укроборонпром" був створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів, беруть участь у військово-технічному співробітництві.

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Автор: Дмитро Шварц