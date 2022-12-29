Перевірка проводиться у соборах, храмах та монастирях.

Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на семи об’єктах УПЦ МП у Хмельницькій області.

Про це повідомляє Управління СБУ у Хмельницькій області. Зокрема, заходи проводяться у Єпархіальному управлінні Шепетівської єпархії УПЦ та Свято-Михайлівському кафедральному соборі (м. Шепетівка); Різдво-Богородичному чоловічому монастирі (с. Городище Шепетівського р-ну); жіночому монастирі святої праведної Анни (м. Славута); храмі Свято-Різдво-Богородичної парафії (м. Славута); храмі Святих мучениць Віри, Надії, Любові і Софії (м. Шепетівка); соборі ікони Божої Матері "Неопалима Купина" (м. Нетішин); Свято-Воскресенському храмі (смт Віньківці).

"Заходи проводяться спільно з Національною поліцією у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі. Враховуючи збройну агресію РФ, одне із завдань цих заходів – унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", - пояснили в СБУ.

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За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці оглядають вказані території та приміщення з метою виявлення заборонених до обігу предметів; здійснюють перевірку осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

У спецслужбі запевнили, що усі дії відбуваються в межах чинного законодавства.

Масштабні обшуки в церквах УПЦ МП

З 22 листопада співробітники СБУ здійснюють контррозвідувальні заходи у культових спорудах на територіях монастирів та єпархій УПЦ (МП).

Президент Володимир Зеленський 1 грудня повідомив, що РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих з центрами впливу в РФ релігійних організацій.

1 грудня Свято-Успенську Києво-Печерську лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

26 грудня намісник Успенської Києво-Печерської лаври Павло Лебідь заявив, що в УПЦ (МП) сплив строк оренди двох найбільших церков на території Верхньої лаври – Успенського і Трапезного храмів. З 1 січня 2023 року представники УПЦ (МП) не матимуть доступу до цих храмів. З цього приводу він записав відеозвернення до президента Володимира Зеленського і закликав його втрутитися у ситуацію.

27 грудня у Міністерстві культури та інформаційної політики заявили, що рекомендуватимуть не продовжувати строки оренди УПЦ (МП) Успенського та Трапезного храмів.

Того ж дня Конституційний суд України визнав конституційним закон, який вимагає перейменування Української православної церкви (МП) із зазначенням її приналежності до Росії.

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