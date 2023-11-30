За попередніми даними, обшуки проводяться через поширення російської ідеології представниками Лаври.

Служба безпеки України проводить обшуки в Почаївській лаврі, у якій Українська православна церква Московського патріархату безоплатно користується культовими спорудами.

Про це УНІАН повідомили джерела в правоохоронних органах.

"Сьогодні зранку співробітники СБУ навідалися з обшуками у Почаївську лавру, яка належить УПЦ (МП)", - повідомили джерела.

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Зокрема, за даними джерел, попередня причина візиту – поширення російської ідеології представниками Лаври.

Доля Почаївської лаври

Наприкінці 2022 року Тернопільська обласна рада звернулася до керівника уряду, парламенту, СБУ та генпрокурора щодо повернення Почаївської лаври до державної власності та розслідування антиукраїнської діяльності священнослужителів УПЦ (МП).

Згодом Міністерством культури та інформаційної політики створено комісію, що перевіряє використання УПЦ МП об'єктів Почаївської лаври.

Весною цього року тодішній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що у Почаївській Успенській лаврі триває перевірка фінансової звітності.

5 квітня у Верховній Раді запропонували підтримати звернення до уряду про розірвання з УПЦ (Московського патріархату) договору оренди комплексів споруд Почаївської Успенської лаври. Відповідний проект постанови (№9179) зареєстровано 3 квітня. У пояснювальній записці до нього сказано, що сьогодні Почаївська лавра є "джерелом "русского мира" і стала "форпостом антиукраїнських сил та осередком міжконфесійного протистояння й розбрату".

До Лаври входить 18 споруд, їх було передано в оренду в 2003 році (за часів прем’єрства Віктора Януковича при президенті Леоніду Кучмі) на 49 років, яка має діяти до 2052 року.

У Почаївській лаврі причаїлися віддані "фанати Путіна". Весною СБУ повідомила про підозру 48-річному послушнику Почаївської Успенської лаври УПЦ (МП) за заперечення російської агресії.

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