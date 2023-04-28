Представник УПЦ (МП) намагався дискредитувати українських захисників.

Повідомлено про підозру 48-річному послушнику Почаївської Успенської лаври УПЦ (МП) за заперечення російської агресії.

Як повідомляє прес-центр Служби безпеки України, представник УПЦ (МП) публічно виправдовував збройну агресію Російської Федерації та воєнні злочини окупантів.

За даними слідства, послушник використовував профілі у заборонених російських соціальних мережах, через які активно поширював наративи кремлівської пропаганди. Крім того, зловмисник вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ і намагався дискредитувати українських захисників.

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Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників), ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Зараз вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Доля Почаївської лаври та УПЦ МП в Україні - що відомо

У грудні 2022 року на сесії Тернопільської обласної ради, на території якої розташована Почаївська лавра, було проголосовано за звернення до керівника уряду, парламенту, СБУ та генпрокурора щодо повернення Лаври до державної власності та розслідування антиукраїнської діяльності священнослужителів УПЦ (МП).

1 грудня 2022 року Свято-Успенську Києво-Печерську лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

10 березня 2023 року Свято-Успенський монастир УПЦ МП попередили про розірвання договору оренди приміщень Києво-Печерської лаври з 29 березня цього року.

Проте представники УПЦ МП не бажають залишати лавру і заявляють, що не бачать підстав для виселення. Також вони оскаржили відповідне рішення в суді, але 30 березня Господарський суд Києва відмовив УПЦ МП у забезпеченні позову до заповідника "Києво-Печерська лавра".

5 квітня у Верховній Раді запропонували підтримати звернення до уряду про розірвання з УПЦ (Московського патріархату) договору оренди комплексів споруд Почаївської Успенської лаври. Відповідний проект постанови (№9179) зареєстровано 3 квітня. У пояснювальній записці до нього сказано, що сьогодні Почаївська лавра є "джерелом "русского міра" і стала "форпостом антиукраїнських сил та осередком міжконфесійного протистояння й розбрату".

До Лаври входить 18 споруд, їх було передано в оренду в 2003 році (за часів прем’єрства Віктора Януковича при президенті Леоніду Кучмі) на 49 років, яка має діяти до 2052 року.

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