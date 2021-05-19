Масштабні тренування пройдуть у районі селищ Григорівка, Білярі та Нові Білярі, а також на території порту «Південний».

Служба безпеки України проведе в Одеській області 20-21 травня антитерористичні навчання.

Про це журналістам повідомили в прес-службі Управління СБУ в Одеській області.

Зазначається, що регіональна координаційна група Антитерористичного центру при УСБУ проведе контрдиверсійні навчання на об'єктах потенційних терористичних посягань.

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Тренування, які пройдуть в умовах, максимально наближених до реальних, відбудуться 20-21 травня в районі селищ Григорівка, Білярі, Нові Білярі та на території порту «Південний».

Мета навчань - відпрацювання алгоритму протидії диверсійно-терористичних груп, перевірка рівня контрдиверсійні захищеності потенційно уразливих об'єктів, а також виконання комплексу інших заходів, спрямованих на вдосконалення міжвідомчої взаємодії.

«Під час масштабних тренувань в окремих районах області можливе тимчасове запровадження особливого режиму, в тому числі обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд особистих речей, автомобілів тощо», - повідомили в управлінні.

СБУ просить жителів і гостей регіону з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.

Всі дії відбуватимуться в рамках чинного законодавства.

Крім того, в СБУ просять громадян інформувати правоохоронців в разі прибуття або перебування в регіоні підозрілих людей, які виявляють підвищений інтерес до військових об'єктів, будівель органів державної влади, об'єктів критичної інфраструктури і місць масового перебування людей. Також у разі появи підозрілих транспортних засобів або безпілотних літальних апаратів поблизу стратегічних об'єктів, виявлення підозрілих предметів або засобів ураження, отримання інформації про наміри здійснення диверсійної та терористичної діяльності.

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Автор: Лариса Козова