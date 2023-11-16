Російський міністр приєднав військові бази РФ до захоплених електростанцій Херсонщини.

Служба безпеки України повідомила про підозру міністру енергетики РФ Миколі Шульгінову, який приєднав російські військові бази до захоплених електростанцій Херсонщини. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За даними слідства, високопосадовець сприяє вищому військово-політичному керівництву РФ у забезпеченні електроенергією окупаційних угруповань. Для цього у липні 2022 року Шульгінов прибув до тимчасово окупованого Криму, де анонсував "приєднання" енергосистеми півострова до захоплених електростанцій на лівобережній Херсонщині.

"Згідно із задумом російського посадовця, відповідні високовольтні лінії електропередачі функціонують за напрямками "Каховська – Джанкой" та "Каховська – Островська". Таким чином він забезпечує енергопостачання військових підрозділів та окупаційних адміністрацій, які базуються на території півдня України, яка поки ще залишається під контролем загарбників", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, Шульгінов виконує завдання Кремля щодо підключення захоплених українських енергооб’єктів до єдиної енергосистеми країни-агресора.

Йому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. ч. 1, 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї). Вони передбачають покарання до 10 років тюрми.

В СБУ додали, що оскільки зловмисник перебуває на території Росії, тривають заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

Затримання інформатора ФСБ у Миколаєві

Нещодавно у Миколаєві затримали інформатора ФСБ, який шпигував за аеродромами ЗСУ та підтримував зв'язок з прокремлівським блогером Сергієм Лебедєвим на прізвисько "Лохматий".

Встановлено, що на початку повномасштабного вторгнення фігурант виїхав за кордон та почав активно підтримувати збройну агресію РФ. Був дистанційно завербований російськими спецслужбами, а потім, повернувшись в Україну у березні цього року, намагався виявити можливі локації військових аеродромів з бойовою авіацією Сил оборони України.

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