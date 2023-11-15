Інформатора ФСБ РФ затримали в Миколаєві.

У Миколаєві затримали інформатора ФСБ, який шпигував за аеродромами ЗСУ та підтримував зв'язок з прокремлівським блогером Сергієм Лебедєвим.

Як повідомляє пресцентр СБУ, зрадника виявили за результатом контрдиверсійних заходів у місті. Він збирав розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.

За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення фігурант виїхав за кордон та почав активно підтримувати збройну агресію РФ, після чого був дистанційно завербований російськими спецслужбами. Повернувшись в Україну у березні цього року, він намагався виявити можливі локації військових аеродромів з бойовою авіацією ЗСУ.

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"Встановлено, що дистанційну комунікацію з російською спецслужбою він підтримував через "зв’язкових". Одним із них виявився прокремлівський блогер Сергій Лебедєв, більш відомий під псевдонімом "Лохматий", який перебуває у тимчасово окупованому Донецьку та працює на ФСБ", - йдеться у повідомленні.

У червні цього року СБУ заочно повідомила цьому блогеру про підозру у держзраді та нейтралізувала мережу його інформаторів на Миколаївщині. Від початку повномасштабного вторгнення співробітники Служби безпеки викрили 13 фігурантів.

Ще одним поплічником ФСБ виявився місцевий житель, який був активним користувачем Телеграм-каналу "Лохматого".

Під час листування з ворожим блогером його "послідовник" підтримував антиукраїнські наративи та "зливав" відомості про дислокацію Сил оборони на території регіону. Зазначається, що зловмисник збирав "потрібні" відомості через особисті контакти та з відкритих джерел.

Крім того, він обходив місцевість та приховано фіксував українські об’єкти, а потім передавав "звіт" до ФСБ у вигляді тексту та фотографій з прив’язкою до місцевості.

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність російського інформатора та затримали його. Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з Лебедєвим.

Фігуранту повідомлено про підозру ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Наразі він під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

СБУ накрила в Миколаєві одну з із найбільших агентурних мереж РФ

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня стало відомо, що у Миколаєві СБУ нейтралізувала одну із найбільших агентурних мереж РФ, до складу якої входило 13 місцевих жителів, які працювали на ФСБ.

Вони збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території південного регіону та коригували повітряні атаки РФ по житловій та соціальній інфраструктурі Миколаєва. Саме за їхнім наведенням окупанти вдарили із зенітно-ракетного комплексу С-300 по багатоповерховому будинку у Миколаєві восени 2022 року. Тоді загинуло 7 мирних жителів, у тому числі дитина. Координати українських об’єктів російські інформатори передавали до ФСБ через "зв’язкового" - прокремлівського блогера Сергія Лебедєва, який більш відомий під псевдонімом "Лохматий". За даними СБУ, він працює на російську спецслужбу як "позаштатний кореспондент" московського інформагентства "РИА-Новости" і переховується у тимчасово окупованому Донецьку.

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