Справа "ПВК Семенченка-Шевченка": суд обрав запобіжні заходи трьом підозрюваним

Їх підозрюють у створенні незаконної приватної військової компанії на чолі з колишнім депутатом Семеном Семенченком та "позаштатним агентом НАБУ" Євгеном Шевченком.

Печерський районний суд Києва відправив колишніх бійців батальйону "Донбас" Олександра Новікова (позивний "Хаммер"), Сергія Акимовича (позивний "Аким") та Ігоря Орленка (позивний "Соболь") під цілодобовий домашній арешт. Їх підозрюють у створенні незаконної приватної військової компанії (ПВК) на чолі з колишнім депутатом Семеном Семенченком та "позаштатним агентом НАБУ" Євгеном Шевченком. Про це повідомив народний депутат Єгор Соболєв у своєму Facebook. Суддя Печерського суду Крістіна Константінова задовольнила клопотання сторони обвинувачення частково та призначила підозрюваним запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Їх звільнили з-під варти в залі суду. Запобіжний захід Євгену Шевченку мають обрати 26 березня. Читайте такожУ справі про нелегальну "ПВК Семенченка" вже шість підозрюваних Що відомо про справу 24 березня в СБУ заявили про припинення діяльності воєнізованого збройного формування та постачання військових товарів з Російської Федерації.

Також в СБУ стверджують, що діяльність так званої "приватної військової компанії" була спрямована "на підготовку до вчинення тяжких злочинів, в т.ч., проти основ національної безпеки".

За даними СБУ, до складу компанії входило понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій. Контроль та координацію діяльності злочинної організації здійснювали 15 громадян України.

Окремо слідчими отримано дані про участь фігурантів справи в укладанні контрактів між "ПВК" та представниками різноманітних організацій з країн Близького Сходу. Також зафіксовано "пропозиції організувати поставки зброї до цих країн".

Організаторами такої діяльності були колишній народний депутат VIII скликання Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як "позаштатний агент НАБУ", заявили в СБУ.

Своєю чергою Шевченко заявив, що отримав повістку на допит і відкинув усі обвинувачення. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Олег Давигора

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