Печерський районний суд Києва відправив колишніх бійців батальйону "Донбас" Олександра Новікова (позивний "Хаммер"), Сергія Акимовича (позивний "Аким") та Ігоря Орленка (позивний "Соболь") під цілодобовий домашній арешт.
Їх підозрюють у створенні незаконної приватної військової компанії (ПВК) на чолі з колишнім депутатом Семеном Семенченком та "позаштатним агентом НАБУ" Євгеном Шевченком.
Про це повідомив народний депутат Єгор Соболєв у своєму Facebook.
Суддя Печерського суду Крістіна Константінова задовольнила клопотання сторони обвинувачення частково та призначила підозрюваним запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Їх звільнили з-під варти в залі суду.
Запобіжний захід Євгену Шевченку мають обрати 26 березня.
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Що відомо про справу
- 24 березня в СБУ заявили про припинення діяльності воєнізованого збройного формування та постачання військових товарів з Російської Федерації.
- Також в СБУ стверджують, що діяльність так званої "приватної військової компанії" була спрямована "на підготовку до вчинення тяжких злочинів, в т.ч., проти основ національної безпеки".
- За даними СБУ, до складу компанії входило понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій. Контроль та координацію діяльності злочинної організації здійснювали 15 громадян України.
- Окремо слідчими отримано дані про участь фігурантів справи в укладанні контрактів між "ПВК" та представниками різноманітних організацій з країн Близького Сходу. Також зафіксовано "пропозиції організувати поставки зброї до цих країн".
- Організаторами такої діяльності були колишній народний депутат VIII скликання Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як "позаштатний агент НАБУ", заявили в СБУ.
- Своєю чергою Шевченко заявив, що отримав повістку на допит і відкинув усі обвинувачення.
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