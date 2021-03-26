Трьох екс-бійців батальйону "Донбас" відправили під цілодобовий домашній арешт / фото УНІАН

Печерський районний суд Києва відправив колишніх бійців батальйону "Донбас" Олександра Новікова (позивний "Хаммер"), Сергія Акимовича (позивний "Аким")  та Ігоря Орленка (позивний "Соболь") під цілодобовий домашній арешт.

Їх підозрюють у створенні незаконної приватної військової компанії (ПВК) на чолі з колишнім депутатом Семеном Семенченком та "позаштатним агентом НАБУ" Євгеном Шевченком.

Про це повідомив народний депутат Єгор Соболєв у своєму Facebook.

Суддя Печерського суду Крістіна Константінова задовольнила клопотання сторони обвинувачення частково та призначила підозрюваним запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Їх звільнили з-під варти в залі суду.

Запобіжний захід Євгену Шевченку мають обрати 26 березня.

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Що відомо про справу

  • 24 березня в СБУ заявили про припинення діяльності воєнізованого збройного формування та постачання військових товарів з Російської Федерації.
  • Також в СБУ стверджують, що діяльність так званої "приватної військової компанії" була спрямована "на підготовку до вчинення тяжких злочинів, в т.ч., проти основ національної безпеки".
  • За даними СБУ, до складу компанії входило понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій. Контроль та координацію діяльності злочинної організації здійснювали 15 громадян України.
  • Окремо слідчими отримано дані про участь фігурантів справи в укладанні контрактів між "ПВК" та представниками різноманітних організацій з країн Близького Сходу. Також зафіксовано "пропозиції організувати поставки зброї до цих країн".
  • Організаторами такої діяльності були колишній народний депутат VIII скликання Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як "позаштатний агент НАБУ", заявили в СБУ.
  • Своєю чергою Шевченко заявив, що отримав повістку на допит і відкинув усі обвинувачення.

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Автор: Олег Давигора