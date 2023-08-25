Воїн витягнув з бою побратима, а сам отримав важке поранення.

В ніч на 25 серпня у шпиталі зупинилося серце капітана поліції Сергія Філоненка. За його життя медики боролися понад рік.

Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, понад рік інспектор сектору реагування патрульної поліції відділу поліції № 3 Харківського РУП ГУНП в Харківській області Сергій Філоненко лікувався від поранення, яке отримав у бою з окупантами.

"Поліцейський та військовослужбовці ЗСУ у березні минулого року поблизу села Карасівка знищили три танки загарбників. На лінії вогню Сергій витягнув на собі пораненого бійця й отримав важке поранення. Поліцейський мужньо боровся за життя та переніс десятки операцій, але останню його серце не витримало. Щирі співчуття рідним та близьким. Назавжди в строю", - йдеться у повідомленні.

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Втрати України у війні проти Росії

Офіційно дані про втрати Сил оборони засекречено, але інколи з'являються деякі заяви та інформація щодо цього. У середині серпня американська газета The New York Times писала, що втрати РФ становлять приблизно 120 тисяч загиблими і 170-180 тисяч - пораненими. За відомостями журналістів, наша країна безповоротно втратила близько 70 тисяч воїнів, а 100-120 - отримали поранення.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала відомості, які опублікувало одне із західних видань, нібито про "втрати Збройних сил України" під час повномасштабної війни з Росією.

За її словами, йдеться не лише про загальне число втрат, а й кількість втрат, наприклад, конкретних підрозділів, особливо під час бойових дій. "Якщо у ворога буде така інформація, вони почнуть розуміти деякі наші наступні кроки", - підкреслила заступник міністра.

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