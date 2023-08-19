Втрати ЗСУ знає обмежене коло людей, зазначили в українському Міноборони.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала відомості, які опублікувало одне із західних видань, нібито про "втрати Збройних сил України" під час повномасштабної війни з Росією.

Чиновниця у своєму Telegram-каналі написала, що така інформація під час воєнного стану - державна таємниця. "...під час активної фази війни кількість загиблих і поранених противник використовує для прорахунку наших ймовірних подальших дій. Річ у тім, що у військовій справі певні дії залежать від відсотка загиблих і поранених щодо загальної кількості військовослужбовців. Відповідно, якщо ці цифри відомі, ворог може наперед прорахувати наші дії", - зазначила Маляр.

За її словами, йдеться не лише про загальне число втрат, а й кількість втрат, наприклад, конкретних підрозділів, особливо під час бойових дій. "Якщо у ворога буде така інформація, вони почнуть розуміти деякі наші наступні кроки", - підкреслила заступник міністра.

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Чиновниця додала, що доступ до таємної інформації має невелика кількість людей, і у разі її розголошення їм загрожує кримінальна відповідальність.

Важливі новини України про війну - сьогодні це варто знати

Українські війська з 24 лютого 2022 року героїчно протистоять російським загарбникам. За відомостями Генерального штабу Збройних сил України, втрати ворога на 19 серпня 2023 року становлять приблизно 257 010 осіб. Українська сторона повідомляла, що втрати армії Україні набагато менші, аніж ті, яких зазнає супротивник.

У середині серпня американська газета The New York Times писала, що втрати РФ становлять приблизно 120 тисяч загиблими і 170-180 тисяч - пораненими. За відомостями журналістів, наша країна безповоротно втратила близько 70 тисяч воїнів, а 100-120 - отримали поранення.

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