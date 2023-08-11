Сусідам чоловіка довелося вилізти на балкон другого поверху його квартири, щоб відкрити її та передати пораненого медикам.

У лікарні помер чоловік, який дістав поранення внаслідок сьогоднішнього ранкового обстрілу Херсона. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"У медзакладі зупинилося серце херсонця, який постраждав через ранковий російський обстріл багатоповерхівки…", - розповів посадовець.

За його словами, 53-річний чоловік потрапив під ворожий удар у власній квартирі. Він отримав тяжкі поранення грудної клітки та травматичний шок.

Прокудін оприлюднив відеозапис того, як сусідам довелося піднятися на балкон другого поверху квартирі, де мешкав поранений, щоб відчинити двері та передати його лікарям. Люди розповіли, що одразу після вибуху почули, як з цієї квартири роздався стогін. Потерпілий через поранення не міг відчинити двері та лежав скривавлений на підлозі.

"Лікарі намагалися врятувати його життя, але поранення виявилися смертельними…", - розповів очільник адміністрації.

У Херсонській ОВА також повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу багатоповерхівки поранення отримали двоє людей – жінка та 44-річний чоловік.

Також зазначається, що минулої доби противник здійснив 60 обстрілів правобережжя Херсонщини, випустивши майже 240 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. Тільки по Херсону ворог випустив 10 снарядів.

Ранковий обстріл Києва росіянами: що наразі відомо

Сьогодні вранці російські загарбники атакували Київ ракетами "Кинджал". Уламки однієї зі збитих ракет впали на територію дитячої лікарні в Оболонському районі столиці.

Також виявлені ще два місця падіння уламків ракет у цьому районі – на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів та на дах приватного будинку на вулиці Богатирській. Постраждалих немає.

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