Третина опитаних готові підтримати Майдан зараз, а третина – не готові.

Серед українців віком 14-18 років рівень знань про події на Майдані 2013-2014 років є невисокий.

Такі дані соціологічного опитування на тему: "Покоління молодих українців: життєві пріоритети, політична активність і соціальна пам’ять" оприлюднено на прес-конференції в агентстві УНІАН.

Кандидат соціологічних наук, директор Соціологічного інформаційно-дослідницького центру "Пульс" (м.Одеса) Олена Князєва зазначила, що більшості (82%) опитаних відомо про події на Майдані, які відбулися в Україні в кінці 2013 – на початку 2014 років. За її словами, майже третина (29%) опитаних на півдні повідомили, що нічого не знають про ці події (для порівняння на заході таких вдвічі менше – 15%). Експерт додала, що менш поінформовані про події на Майдані 2013-2014 років жителі сіл, аніж міст. За її словами, швидше за все пояснюється це тим, що міські жителі більшою мірою залучені до обговорення цих подій, ніж сільські.

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Князєва зауважила, що рівень знань про події на Майдані 2013-2014 років невисокий, оскільки лише чверть опитаних (25%) підтвердили, що є добре поінформованими про ці події. Вище за всіх оцінили свій рівень інформованості про події на Майдані 2013-2014 років жителі центральної України.

Експерт додає, що, попри те, що половина опитаних молодих людей (50%) вважають, що Майдан 2013-2014 років був викликаний боротьбою громадян, що стихійно об'єдналися для захисту своїх прав, в цілому ставлення до Майдану, з урахуванням регіональних відмінностей, можна схарактеризувати як невизначене. На півдні і сході частки тих, хто вважає, що Майдан був стихійною подією (34% і 37% відповідно), і частки тих, хто не визначилися з відповіддю (36% і 34%), практично рівні. За її словами, також високий відсоток тих, кому важко відповісти, може свідчити або про погану поінформованість молоді, або про бажання ухилитися від відповіді.

За даними опитування, дві третини респондентів (68%) відповіли, що серед їхніх родичів або знайомих не було людей, які брали участь у подіях на Майдані. Абсолютна більшість опитаних на півдні та сході України повідомили, що особисто не знають тих, хто брав участь в подіях на Майдані, а якщо такі і були, то це знайомі, які також могли бути жителями інших регіонів.

На запитання "Якби ці події відбувалися зараз, Ви підтримали б Майдан?" 36% респондентів вагалися з відповіддю, 33% – сказали, що не підтримали б Майдан, 31% – заявили про свою підтримку. На півдні і сході України тих, хто готовий підтримати Майдан сьогодні, вдвічі менше: 13% і 19% відповідно.

Довідка. Опитування проводилося у квітні Соціологічним інформаційно-дослідницьким центром "Пульс" (м.Одеса) у партнерстві з Міжнародним експертним клубом (МЕК) (м.Київ). Було опитано 1200 респондентів віком 14-18 років на всій території України (окрім Криму та непідконтрольних територій на сході України).

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Автор: Надя Пришляк