Анатолій Шарій оприлюднив відео з картою України без Криму та частини Луганської та Донецької областей.

СБУ відкрила кримінальне провадження проти проросійського блогера Анатолія Шарія за посягання на територіальну цілісність України.

Про це у Facebook написав народний депутат від «Євросолідарності» Олексій Гончаренко й оприлюднив скан-копію документу.

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«Прийшла відповідь з СБУ на моє звернення з вимогою надати правову оцінку діям Анатолія Шарія, який опублікував відео на YouTube з прев'ю, де карта України була без Криму та частини Луганської та Донецької областей. У документі повідомляється, що у зв'язку з цим ведеться досудове розслідування по частині 1 статті 110 Конституції – «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України»», - зазначив Гончаренко.

Він додав, що такі люди, як Шарій, своїми діями та закликами загрожують суверенітету України, і на це не можна закривати очі.

Гончаренко пообіцяв і надалі стежити за ситуацією.

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Автор: Вікторія Токарєва