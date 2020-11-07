СБУ відкрила кримінальне провадження проти проросійського блогера Анатолія Шарія за посягання на територіальну цілісність України.
Про це у Facebook написав народний депутат від «Євросолідарності» Олексій Гончаренко й оприлюднив скан-копію документу.
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«Прийшла відповідь з СБУ на моє звернення з вимогою надати правову оцінку діям Анатолія Шарія, який опублікував відео на YouTube з прев'ю, де карта України була без Криму та частини Луганської та Донецької областей. У документі повідомляється, що у зв'язку з цим ведеться досудове розслідування по частині 1 статті 110 Конституції – «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України»», - зазначив Гончаренко.
Він додав, що такі люди, як Шарій, своїми діями та закликами загрожують суверенітету України, і на це не можна закривати очі.
Гончаренко пообіцяв і надалі стежити за ситуацією.
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