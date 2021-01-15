Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів міністра освіти й науки Сергія Шкарлета до складу Комітету з державних премій у галузі науки й техніки.
Відповідний указ розміщено на сайті Офісу президента.
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Зеленський призначив Шкарлета заступником голови комітету, а головою – президента Національної академії наук Анатолія Загороднього.
При цьому Зеленський припинив членство у складі Дегтярева, Патона, Самойленка, Фоміна.
Скандал з призначенням Шкарлета: що відомо
- Кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти депутати підтримали на засіданні 17 грудня. Профільний комітет напередодні не рекомендував це призначення.
- Під час складення Шкарлетом присяги частина залу кричала «Ганьба», а частина гучно аплодувала.
- Тоді нардепи заявили про намір оскаржувати рішення, оскільки є сумніви щодо прозорості голосування.
- Пізніше студенти й викладачі провели акцію протесту СТОП Шкарлет, на що новопризначений міністр відреагував фразою: «Я не сперечаюся з ними. Радіо не переговориш».
Сергій Шкарлет: що відомо про нового міністра
- Шкарлет народився 19 жовтня 1972 року. Він навчався у Київському політехнічному інституті, спеціальність «Математичне забезпечення системи автоматизації», у Фінансово-економічному інституті при Чернігівському технологічному інституті, спеціальність «Облік і аудит». Також навчався в аспірантурі Міжнародного науково-технічного університету, спеціальність – «Підприємництво, менеджмент та маркетинг», а також у докторантурі Національного авіаційного університету, спеціальність – «Економіка та управління підприємствами».
- Був ректором Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, а також ректором Чернігівського національного технологічного університету.
- Напередодні призначення Шкарлета в міністерство, у червні 2020-го, у членів профільного комітету ВР виникли питання щодо наявності плагіату в його дисертаціях та «політичної заангажованості» через інформацію ЗМІ про те, що в минулому він був членом Партії регіонів.
- Науковці виявили у його працях понад 87% скопійованих цитат інших авторів, які сам в.о. міністра як цитати не вказував. Подекуди збігалися цілі абзаци.
- Сам же Шкарлет згодом пояснив, що наукові роботи, у яких громадськість виявила плагіат, були написані або у співпраці з іншими вченими або лише за його редактури.
- Після призначення Шкарлета в МОН не стихають студентські протести.
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