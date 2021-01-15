Зеленський довірив Шкарлету призначати премії за наукові досягнення

Кандидатуру Шкарлета на посаду глави МОН депутати підтримали на засіданні 17 грудня. Профільний комітет напередодні не рекомендував це призначення.

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