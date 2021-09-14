Українці не повинні цуратися своєї мови лише тому, що колись її поцупила Москва, вважають в УПЦ Київського патріархату.

В Україні з'являється все більше розмов про перехід з кирилиці на латиницю. Ситуацію вирішив прокоментувати патріарх Філарет - український православний церковний діяч, який носить титул "почесний патріарх" Православної церкви України. Він не схвалює перехід на латиницю та стверджує, що УПЦ проти цього.

Заява від патріарха Філарета з'явилася на офіційному сайті УПЦ.

Філарет нагадав про те, що мова є основою нації. Саме тому, вважає патріарх, Україна не має переходити на латиницю.

"Церква проти переходу українців із кирилиці на латиницю. Нинішня алфавітна система письма є усталеною на землях Руси-України ще з давніх часів просвітителів слов’янських, святих Кирила та Мефодія, святого Климента Охридського. Вона є традиційною для українського народу, справжнім духовним національним надбанням, яким ми повинні пишатися", - йдеться у заяві.

Патріарх нагадав, що написи на кирилиці є на монетах князів Володимира та Ярослава Мудрого. Окрім цього, кирилицею написані найвидатніші пам’ятки письменства, такі як "Пересопницьке Євангеліє", "Острозька Біблія" та багато інших видань і літописів.

Читайте такожДослідники дізналися, скільки громадян готові покинути Україну (інфографіка)"Український народ є давнім слов’янським народом, а тому кирилиця є для нього цілком природною формою письма. Усі аргументи про те, що кирилиця, то російська абетка є неправдивими", - зазначається у заяві Філарета.

Також патріарх додав, що пращури русичі-українці прийняли кирилицю з Болгарії ще задовго до появи Москви, а тому посилання на те, що вона є російською – безпідставні.

"Кирилиця набагато давніша за московський "русскій мір", вона є природною частиною "українського світу", - заявив Філарет.

Саме тому, стверджує патріарх, українці не повинні цуратися своєї мови лише тому, що її колись "поцупила" Росія.

"Спроби відкинути весь цей багатовіковий історичний культурний спадок позбавляють наш народ історичної тяглості, руйнують генетичний код і ставлять на шлях національного безпам’ятства. Згадаймо Тараса Шевченка, який учив чужого навчатися та свого не цуратися", - додав Філарет.

Перехід України з кирилиці на латиницю - що відомо

Про ідею переходу на латиницю ще 2018 році заговорив тодішній міністр закордонних справ Павло Клімкін. До такої ідеї його спонукала пропозиція історика і журналіста з Польщі Земовіта Щерека.

На той час директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович тоді зазначав, що перехід України на латиницю може посилити русифікацію країни і зупинити перехід багатьох громадян на українську.

У вересні 2021 року секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олексій Данілов запропонував запровадити в Україні латиницю замість кирилиці.

Після цього мовний омбудсмен прокоментував можливий перехід України на латиницю та сказав, що слова Данілова - це не ініціатива, а необґрунтована розмова.

Данілов вирішив першим в Україні перейти на латиницю та "проколовся", зробивши одразу три помилки у тексті.

В Інституті української мови сказали, чи може латиниця витіснити кирилицю в Україні.

Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля спитали, що він думає про можливий перехід України на латиницю. У відповідь він розсміявся.

Після цього омбудсмен Кремінь знову виступив на захист кирилиці.

Автор: Поліна Кузенко