Шмигаль наголосив, що ТЦК працюють "не для того, щоб комусь нашкодити", а "щоб наша країна вижила".

У територіальних центрах комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зараз працюють переважно люди, які пройшли поле бою. Про це міністр оборони Денис Шмигаль розповів в інтерв'ю ВВС.

"У ТЦК сьогодні військове керівництво поставило в більшості працювати людей, які пройшли поле бою. Цьому теж треба віддавати належне. Там працюють люди, які знають – що там їхні товариші стоять, що їм треба на ротацію, їм треба відпочити, комусь полікуватися, але лінію фронту треба втримати", - пояснив міністр.

Він пояснив, що робота ТЦК – "це не для того, щоб комусь нашкодити", а для того, "щоб наша країна вижила і нація вижила".

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На думку Шмигаля, тема ТЦК в Україні стала токсичною "не в останню чергу завдяки ворогу", який над цим "багато працює".

"Ви зараз бачите, що він атакує ТЦК, шукає найбільш соціально вразливі точки. Але токсичність цієї теми не означає, що у нас сьогодні є альтернатива. Звичайно, треба певні моменти вдосконалювати. Звичайно, будемо з ТЦК працювати", - зазначив міністр оборони.

Робота ТЦК в Україні: важливі новини

Як повідомляв раніше УНІАН, мобільні ТЦК можуть зʼявитися в Україні. За словами народного депутата Федора Веніславського, такі установи мають право на існування, мовляв, в законі не передбачено, що ТЦК мають перебувати в чітко визначених місцях.

Народний депутат України Олександр Федієнко розповів, що "мобільний" формат роботи ТЦК вже працює, і це не про функціонування "на колесах". Він заявив, що кожен керівник ТЦК "з урахуванням тих загроз, які вже з'явились, сам визначає, де будуть розміщені ті або інші підрозділи з точки зору рознесення його функціональних підрозділів". Він підкреслив, що мова йде не про мобільні з точки зору пересування на колесах, а про те, що підрозділи ТЦК просто будуть змінювати своє фізичне розташування.

Також нещодавно заступник начальника 4-го центру рекрутингу Сил ТрО ЗСУ Ігор Швайка пояснював, навіщо працівники ТЦК ходять на масові заходи. За його словами, працівники і ТЦК, і центрів рекрутингу працюють, "виходячи на масові заходи - музичні фестивалі, бізнесові виставки, робота в уніврситетах, на підприємствах", адже їм потрібно "залучати більше людей".

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