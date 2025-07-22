Для залучення якнайбільше людей до війська доводиться виходити за межі приміщень і відвідувати масові заходи. Про це сказав заступник начальника 4-го центру рекрутингу Сил ТрО ЗСУ Ігор Швайка в етері День.LIVE.
"Для того, щоб привести людей рік тому достатньо було погорити з вами, а сьогодні, щоб привести ту ж саму кількість людей нам треба туди прийти, тут проагітувати, роздатковий матеріал зробити, провести вікторину, по тактичній медицині провести заняття", - розповів він журналісту.
За його словами, на сьогодні в ТЦК та СП є багато людей з бойовим досвідом і вони пройшли випробування в різних родах і видах сил, на різних ділянках фронту. Він зазначив, що вони мають набагато більше можливості доводити своїм власним прикладом необхідність долучатися до війська.
"Тим більше, що мобілізація це не про вибір, а про обов’язок. А як до цього обов’язку спонукати, то всі шукаємо ці способи", - наголосив Швайка.
Відповідаючи на запитання щодо збільшення небезпеки в ситуації, коли ТЦК та СП працюватимуть не в стаціонарних приміщеннях, а в мобільному режимі, Швайка зазначив, що працівники і до цього не сиділи в кабінетах. Заступник начальника 4-го центру рекрутингу Сил ТрО ЗСУ наголосив:
"Небезпека є завжди. Так само як і ТЦК працююють, виходячи за межі своїх безпосередньо службовх приміщень. Так і центри рекрутингу працюють, виходячи, на масові заходи - музичні фестивалі, бізнесові виставки, робота в уніврситетах, на підприємствах. Це також є мобільна робота, тому що рекрутер чи працівник ТЦК він виходить, щоб залучати більше людей".
Мобілізація в Україні
Як повідомляв УНІАН, народний депутат України, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зазначав, що на сьогоднішній день мобілізація в Україні відповідає планам Генштабу: щомісяця до війська залучається близько 30 тисяс чоловік.
Веніславський додав, що зараз досить інтенсивно розвививаються рекрутингові мережі в Україні. За йогословами, рекрутинг суттєво збільшується в оцій загальній частині тих громадян України, які вступають на військову службу. Раніше це було до 5%, зараз вже більше 10%. І це постійно збільшується.