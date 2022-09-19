Нові вакансії з’являються на порталі в режимі реального часу.

В Україні запрацював "Єдиний портал вакансій" - інструмент, який значно полегшить громадянам пошук роботи.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки.

"Новий інструмент допоможе і роботодавцям, і працівникам та сприятиме відновленню та подальшому розвитку економіки. План відновлення України передбачає створення більше ніж 1 млн 700 тисяч робочих місць протягом наступних років. Отже, "Єдиний портал вакансій" буде дуже корисним і в майбутньому", - зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

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Зазначається, що новий портал дає змогу знайти інформацію про роботу відповідно до регіону, галузі чи напрямку, очікуваного рівня зарплати. Нові вакансії з’являються на порталі в режимі реального часу та є максимально актуальними.

У Мінекономіки нагадали, що наприкінці травня було підписано договір про співпрацю та інформаційну взаємодію між Міністерством економіки, Державною службою зайнятості та 6 найбільшими сайтами з працевлаштування.

Результатом співпраці стало створення "Єдиного порталу вакансій", який доступний за посиланням jobportal.dcz.gov.ua.

Раніше УНІАН також повідомляв, що підприємці отримують компенсацію за працевлаштування переселенців. Держава вже компенсувала 122 мільйонів гривень.

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