В Україні запрацював "Єдиний портал вакансій" - інструмент, який значно полегшить громадянам пошук роботи.
Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки.
"Новий інструмент допоможе і роботодавцям, і працівникам та сприятиме відновленню та подальшому розвитку економіки. План відновлення України передбачає створення більше ніж 1 млн 700 тисяч робочих місць протягом наступних років. Отже, "Єдиний портал вакансій" буде дуже корисним і в майбутньому", - зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.
Зазначається, що новий портал дає змогу знайти інформацію про роботу відповідно до регіону, галузі чи напрямку, очікуваного рівня зарплати. Нові вакансії з’являються на порталі в режимі реального часу та є максимально актуальними.
У Мінекономіки нагадали, що наприкінці травня було підписано договір про співпрацю та інформаційну взаємодію між Міністерством економіки, Державною службою зайнятості та 6 найбільшими сайтами з працевлаштування.
Результатом співпраці стало створення "Єдиного порталу вакансій", який доступний за посиланням jobportal.dcz.gov.ua.
Раніше УНІАН також повідомляв, що підприємці отримують компенсацію за працевлаштування переселенців. Держава вже компенсувала 122 мільйонів гривень.