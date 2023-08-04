За перше правопорушення пропонується карати фіксованим штрафом у 17 тисяч грн.

У Верховну Раду внесли законопроект, що передбачає адміністративне покарання власників спортивних автомобілів та мотоциклів за гучний звук двигуна, який нагадує звуки при атаках дронів.

Законопроект №9564 було зареєстровано 4 серпня та опубліковано на сайті Верховної Ради.

Згідно пояснювальної записки, під час воєнного стану такі шумові звуки є схожими на звуки ворожих безпілотних летальних апаратів "Шахедів", дронів та створюють уявлення про авіаційну і ракетну небезпеку, відволікаючи Збройні Сили України та правоохоронців.

Відео дня

"Так звані "прямоточні глушники", "подвійні спортивні системи" та інші технічні девайси не передбачені конструкцією транспортних засобів та виробниками стають факторами порушення тиші та спокою громадян, викликають незадоволення суспільства", - йдеться в повідомленні.

Як вказано в документі, вперше за дане правопорушення пропонується карати фіксованим штрафом у 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 17000 грн та у випадку повторності – 2000 неоподатковуваних мінімумів – 34000 грн з можливим позбавленням права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.

Нові штрафи в Україні

Як повідомляв УНІАН, 13 липня Верховна Рада України запровадила штрафи за порушення порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів. Також депутати надали можливість здачі теоретичного іспиту людині, яка готувалася до цього самостійно.

Крім того, 1 серпня стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ (МВС) дозволило складати практичний іспит для отримання водійських прав необмежену кількість разів.

Вас також можуть зацікавити новини: