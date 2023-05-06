Машини використовуватимуть для очищення від мін і нерозірваних боєприпасів сільськогосподарських угідь та об’єктів критичної інфраструктури у деокупованих районах Миколаївської, Харківської та Херсонської областей.

Швейцарська компанія-виробник механізованих засобів розмінування Global Сlearance Solutions (GCS) протягом року поставить в Україну близько 20 машин для розмінування.

Машини застосують для очищення від мін і нерозірваних боєприпасів сільськогосподарських угідь та об’єктів критичної інфраструктури у деокупованих районах Миколаївської, Харківської та Херсонської областей, повідомляє Міністерство з питань реітеграції тимчасово окупованих територій України.

Також фахівці Global Сlearance Solutions будуть залучені до технічного та нетехнічного обстеження ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами територій та навчання населення звільнених територій ризикам, пов’язаним із мінами та нездетонованими боєприпасами.

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Розмінування територій в Україні

Згідно з даними аналітичного центру GLOBSECВ, близько третини території України (174 000 кв. км) усіяні мінами та боєприпасами, що є новим світовим антирекордом. Внаслідок повномасштабної війни за цим показником Україна випередила навіть Афганістан та Сирію, де бойові дії тривають роками.

Окупанти мінують не лише території, де ведуться бойові дії, а й будь-які об’єкти, коли відходять з ділянок фронту або населених пунктів. У деокупованих районах щодня на мінах підриваються цивільні особи.

За даними Мінагрополітики, в Україні заміновано 470 тис. гектарів земель сільськогосподарського призначення.

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