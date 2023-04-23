Міжнародна підтримка значно прискорить процес розмінування та збереже життя українців, які ризикують натрапити на міни.

В Україні зараз заміновано 470 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, з них обстежено лише 57 тисяч га. З наявними в нашій державі можливостями процес розмінування територій займе понад 20 років, тож Україна потребує міжнародної допомоги в цьому питанні.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час онлайн виступу на засіданні міністрів сільського господарства країн G7.

"Процес розмінування звільнених територій не припиняється. Але цей процес складний і розтягнеться на десятиліття. На сьогоднішній день в Україні розмінування проводять більше 2600 саперів з державних і приватних структур. З такою потужністю нам знадобиться більше 20 років щоб очистити лише землі сільськогосподарського призначення", - повідомив міністр.

Відео дня

За його словами, для пришвидшення процесу розмінування Україна потребує спеціальної техніки. Адже, якщо сапер вручну очищає 15-20 квадратних метрів на добу, то техніка для розмінування - 6 квадратних кілометрів.

"Ми маємо нагальну потребу в технічному обладнанні для розмінування. Ми точно розуміємо, яка це техніка і скільки її потрібно. І тут ми сподіваємось на вашу допомогу", - сказав Сольський.

Міністр наголосив, що міжнародна підтримка значно прискорить процес розмінування та збереже життя українців, які ризикують натрапити на міни.

"Серед аграріїв є сміливці, які не чекають, поки до них дійде черга з розмінування. Деякі фермери самотужки, металошукачами, на свій страх і ризик, розміновують поля", - додав Сольський.

Розмінування території - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення російських загарбників посівні площі зменшились на 25%. Зменшення посівних площ сталось через бойові дії або тимчасову окупацію територій.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, Україні для розмінування своїх територій необхідно щонайменше 5 тисяч фахівців. Він додав, що якщо враховувати досвід Хорватії та темпів розмінування цієї країни, на повне розмінування України піде 30 років.

За даними ДСНС станом на січень, вибухонебезпечними предметами потенційно забруднено майже третину території України. За оцінками рятувальників, Україні знадобиться понад 10 років на проведення розмінування територій.

Вас також можуть зацікавити новини: