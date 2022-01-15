До лютого це відбудеться по всій країні.

Сили територіальної оборони Збройних Сил України у прикордонних областях України вже сьогодні мають отримати зброю та дані про місця дислокації.

Про це у п'ятницю, 14 січня, заявив член парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський в ефірі одного з українських телеканалів.

"Завтра (15 січня, - Ред.) у всіх прикордонних областях України бригади вже мають за тими нормативними вказівками, актами і наказами отримати і зброю, і розуміти місця дислокації. До лютого ми маємо у всіх областях України зробити те саме, тому процес іде. Я сьогодні розмовляв з командувачем сил територіальної оборони Сухопутних військ України, він мені підтвердив, те, що я зараз говорю", - зазначив нардеп.

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З 1 січня 2022 року набув чинності закон "Про основи національного спротиву", відповідно до якого провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ.

Національний спротив – це залучення всього населення до протидії агресору, а також підготовка до такої протидії.

Основою підготовки громадян України до національного спротиву є їхня загальновійськова підготовка, яка організовується за територіально-зональним принципом. Командувач Сил тероборони ЗСУ - генерал Юрій Галушкін.

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