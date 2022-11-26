Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім поділився з українцями радісною новиною: його сім'я повернулася до Миколаєва.
На своїй сторінці в Instagram політик повідомив, що нарешті після тривалої розлуки зустрівся з дружиною Юлею та сином Русланом, які повернулася до рідного міста.
Кім опублікував фото теплої зустрічі з коханою на вокзалі у Миколаєві.
Як видно на фото, Віталій Кім спеціально для дружини підготував плакат "Юля, welcome home" та величезний букет із ромашкових хризантем. На знімку подружжя ніжно обіймається, посміхаючись одне одному.
А в Tik-tok Кім опублікував відео зустрічі. На ньому видно, що разом з дружиною і сином до Кіма повернувся і домашній улюбленець - кіт. Раніше Кім розказував про появу пухнастого в його родині - кота звати Марчело.
Раніше УНІАН писав, як Віталій Кім вперше за довгий час провів вихідні зі своєю сім'єю. Глава Миколаївської ОВВА тоді уточнив, що не бачив своїх дітей близько півроку і поділився у своєму блозі теплим сімейним фото.
Зазначимо, 41-річний Віталій Кім давно одружений. Його дружину звуть Юлія. Пара виховує трьох дітей: дочок Євгенію та Олександру, а також сина Руслана.