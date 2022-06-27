Тіла людей досі під завалами, їх вилучення та поховання загарбники не планують.

У Маріуполі знайдено понад 100 тіл загиблих внаслідок бомбардувань російських окупантів.

Про це у своєму Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. На зараз. Нові сумні знахідки. При обстеженні будівель в Лівобережному районі в будинку з влучанням авіабомби на перехресті проспекту Перемоги та бульвару Меотиди знайдено понад 100 тіл загиблих від бомбардування. Тіла досі під завалами. Вилучення і поховання окупанти не планують", - повідомив він.

За словами Андрющенка, у місті продовжується ексгумація.

"В пріоритеті - двори шкіл та дитячих садочків. Після ексгумації тут обробляють ями від запаху. На вулицях і по дворах після ексгумацій оброблення не проводиться", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, в окупованому Маріуполі окупанти проводять "перепис населення" та наживаються на похоронах.

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