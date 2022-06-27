У Маріуполі знайдено понад 100 тіл загиблих внаслідок бомбардувань російських окупантів.
Про це у своєму Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Маріуполь. На зараз. Нові сумні знахідки. При обстеженні будівель в Лівобережному районі в будинку з влучанням авіабомби на перехресті проспекту Перемоги та бульвару Меотиди знайдено понад 100 тіл загиблих від бомбардування. Тіла досі під завалами. Вилучення і поховання окупанти не планують", - повідомив він.
За словами Андрющенка, у місті продовжується ексгумація.
"В пріоритеті - двори шкіл та дитячих садочків. Після ексгумації тут обробляють ями від запаху. На вулицях і по дворах після ексгумацій оброблення не проводиться", - додав він.
Як повідомляв УНІАН, в окупованому Маріуполі окупанти проводять "перепис населення" та наживаються на похоронах.
Вас також можуть зацікавити новини:
- На вулицях окупованого Маріуполя назбиралося майже 10 тисяч тонн сміття (фото)
- До осені в Маріуполі можуть загинути декілька тисяч осіб через епідситуацію – Андрющенко
- Жителі Маріуполя ловлять та їдять голубів: у мережі показали на фото "пастки" для птахів