Педагог вже звільнився з роботи за власним бажанням.

Факти розбещення вчителем неповнолітніх в одній із шкіл Чернігова могли приховувати.

Як повідомили у поліції Чернігівської області, у зв’язку з цим сьогодні відкрито провадження за ст. 396 Кримінального кодексу України (приховування тяжкого злочину) щодо посадових осіб установ освіти Чернігова, які могли приховувати факти розбещення неповнолітніх вчителем.

Зазначається, що 26 вересня до поліції надійшла інформація від батьків однієї зі шкіл Чернігова про те, що 58-річний учитель вчиняє розпусні дії стосовно малолітніх учениць. Поліція на місці відібрала заяви від батьків потерпілих дітей, опитала понад 40 осіб – учнів та вчителів школи.

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Правоохоронці також встановили, що раніше жодних заяв і повідомлень щодо вчинення розпусних дій цим вчителем до поліції не надходило. Однак слідство отримало інформацію, що фігурант провадження міг скоювати такі діяння в минулому. Тому відкрито провадження щодо приховування злочину. Хоча, як пояснили в поліції, підозрюваних у цій справі поки немає, вивчаються всі обставини.

Правоохоронці звернулися до чернігівців надати свідчення, якщо володіють якоюсь інформацією про ці події.

Водночас начальник управління освіти Чернігівської міської ради Василь Білогура повідомив, що був шокований цією історією.

"Неприпустимими є будь-які прояви насильства щодо дітей, а з боку вчителя – тим більше. За інформацією, яку надала адміністрація школи, до цього дня жодних скарг на вчителя, який є фігурантом інциденту, від учнів, батьків, інших учасників освітнього процесу, не надходило", - зазначив він.

Білогура також уточнив, що 26 вересня цей працівник написав заяву на звільнення з роботи за власним бажанням.

Вчителя фізкультури з Чернігова підозрюють у педофілії – деталі

27 вересня в.о. міського голови Олександр Ломако заявив про факти розбещення учнів 4-го класу однієї із шкіл Чернігова вчителем фізкультури, про що повідомили батьки дітей.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України (розбещення неповнолітніх). Триває слідство.

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