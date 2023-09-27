Поліція відкрила провадження, у міськраді вимагають звільнення педагога.

Учителя фізкультури однієї із шкіл Чернігова батьки підозрюють у розпусних діях щодо малолітніх. Про це повідомив в.о. міського голови Олександр Ломако.

За його інформацією, викладача фізкультури школи №32 підозрюють у педофілії. З цим звернулися батьки учнів 4-го класу.

"Дав 24 години для звільнення вчителя, якого звинуватили в педофілії. Коли почали розбиратися в ситуації, то виявилося, що цей чоловік раніше працював в іншій школі міста, звідки його звільнили після аналогічних звернень батьків", - заявив Ломако в своєму Телеграм-каналі.

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Також він повідомив, що буде відповідне звернення до правоохоронних органів. Крім цього, як вважає в.о. міського голови, задля уникнення подібних випадків у майбутньому, освітянам потрібно скласти списки педагогічних працівників, які звільнені з посад через подібну поведінку чи підозри в ній, без права доступу до шкіл.

"Педофілії не місце в школах Чернігова!", - наголосив Ломако.

Поліція за цим фактом відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст. 156 Кримінального кодексу ("розбещення неповнолітніх"), що карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. Триває слідство.

Випадки гвалтування дітей

В Україні час від часу стаються жахливі випадки насилля щодо дітей. Так, на Рівненщині 32-річний вітчим відбуватиме довічне позбавлення волі через неодноразове зґвалтування 10-річної падчерки. А на Одещині 53-річній жінці та її 57-річному чоловікові оголосили підозру у сексуальному насильстві над малолітніми дітьми.

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