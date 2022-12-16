Добкін фотографувався в "пікселі", спілкувався з мешканцями звільнених територій та робив селфі на розбитому танку.

Екс-мер Харкова Михайло Добкін, який фотографувався у формі ЗСУ, не служить ні в армії, ні у Національній гвардії, ні у поліції.

Про це йдеться у наданих відповідях на офіційні запити нардепа Ярослава Юрчишина.

Нардеп напередодні подав запити у Міноборони, СБУ та міністерство внутрішніх справ з проханням підтвердити або спростувати інформацію про військову службу Михайла Добкіна.

Відео дня

Проте у жодному відомстві цю інформацію не підтвердили.

"Михайло Добкін військову службу та службу у поліції не проходить, у трудових відносинах з ними не перебуває", - йшлося у кожній відповіді.

Добкін "засвітився" у формі ЗСУ

У жовтні 2022 року донька проросійського політика Михайла Добкіна несподівано виклала у мережу світлини свого батька у "пікселі" та розвантажувальному жителі.

Добкін зробив кілька селфі і, позуючи на камеру, розмовляв з мешканцями нібито звільнених територій. Також екс-депутат фотографувався на підбитому російському танку.

Донька політика написала тільки, що її батько "у відрядженні" та що вона ним "дуже пишається".

Хто такий Добкін – скандали

Михайло Добкін неодноразово опинявся в епіцентрі скандалів, не приховував своїх проросійських симпатій.

На виборах мера Києва Добкін виклав у мережу проморолик в образі "брутального байкера". Згодом політик заявив про намір балотуватися у мери Харкова. Та невдовзі поступився Геннадію Кернесу, який невдовзі потому помер.

Користувачам мережі Добкін запам'ятався насамперед агітаційним роликом 2007 року. Тоді політик ніяк не міг прочитати з аркуша текст про свої досягнення на посаді харківського міського голови.

Вас також можуть зацікавити новини: