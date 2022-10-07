Світлиною поділилася його донька Алла.

Одіозний український політик, екс-регіонал Михайло Добкін несподівано "засвітився" на фронті у формі Збройних сил України.

Серію світлин Добкіна нібито в зоні бойових дій поділилася його донька Алла.

На кадрах скандальний політик позує із жителями звільнених територій, а також на вежах танків.

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Алла Добкіна російською написала, що її батько "у відрядженні". Вона додала, що пишається ним і любить.

"Слава Україні та нашій землі", - додала донька політика.

Михайло Добкін: скандали та політика

У червні 2020 року Михайло Добкін заявив про намір балотуватися в мери Києва. Він зазначив, що у нього "є досвід", маючи на увазі той час, коли він обіймав посаду мера Харкова. Згодом він опублікував проморолик, у якому постав в образі брутального байкера.

Згодом стало відомо про хворобу тодішнього мера Харкова Геннадія Кернеса. Добкін передумав балотуватися в мери Києва і заявив, що піде на вибори харківського міського голови. Невдовзі він зняв свою кандидатуру на користь Кернеса.

Михайло Добкін "прославився" після скандального відеоролика, який був розповсюджений під час виборчої кампанії до Верховної Ради у 2007 році. Тоді мер Харкова Добкін ніяк не міг прочитати з аркуша текст про свої ж досягнення на посаді мера. Він скаржиться на "по-дебільному написаний текст" тодішньому секретарю міської адміністрації Геннадію Геннадію Кернесу. А той йому відповідає, що "все х***я" й треба знімати "по новій", і додає, що у Добкіна "обличчя нудне" і йому "грошей ніхто не дасть".

Добкін нерідко опинявся у центрі скандалів. Через його надмірну любов до РФ політика завжди вважали проросійським. Раніше він виступав проти Революції Гідності і за дружбу з Росією.

Втім, війна, схоже, змінила погляди політика. Наприкінці червня Добкін несподівано заявив, що хотів би, аби його вважали націоналістом.

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