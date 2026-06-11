Скільки громадян Індії та Бангладеш в’їхали в Україну за останній час: озвучено статистику

Статистика відображає кількість перетинів державного кордону, а не кількість окремих осіб.

Державна прикордонна служба України повідомила, скільки громадян Індії та Бангладеш в’їхали та виїхали у 2024–2026 роках. Як пише LIGA.net, згідно статистиці ДПСУ, у 2024 році громадяни Індії здійснили 7800 в'їздів в Україну та 9500 виїздів.

У 2025 році до України в'їхали 8300 громадян Індії, а виїхали 8800, а за перші чотири місяці 2026 року - 2500 в'їздів та 2300 виїздів.

Таким чином, статистика свідчить, що кількість виїздів громадян Індії з України перевищує кількість в'їздів.

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Що стосується громадян Бангладеш, то у 2024 році було 300 в'їздів в Україну та 300 виїздів, у 2025 році в'їхали 280 громадян Бангладеш, а виїхали 260. Щодо 2026 року, то за перші чотири місяці зафіксовано 60 в'їздів громадян Бангладеш в Україну та 60 виїздів.

У ДПСУ пояснили, що статистика відображає кількість перетинів державного кордону, а не кількість окремих осіб, оскільки один громадянин міг бути врахований у даних кілька разів, якщо протягом року неодноразово в'їжджав в Україну та виїжджав з неї.

Залучення мігрантів до праці в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Україні офіційно працюють і сплачують Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) значно менше людей, ніж потребує економіка, а 75% вітчизняних компаній уже відчувають дефіцит кадрів. Тому в Мінекономіки підготували проєкт нового трудового кодексу, який має легалізувати сучасні формати роботи та допомогти вивести зайнятість "з тіні".

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев зазначив, що оновлений трудовий кодекс має забезпечити сучасні правила для легальної зайнятості як для працівників, так і для роботодавців. Документ, зокрема, передбачає трудові гарантії та інструменти для детінізації ринку праці.

За його словами, на підконтрольній Україні території проживає близько 31 млн людей, але працюють лише приблизно 13 млн, а ЄСВ сплачують 10,5 млн громадян.

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